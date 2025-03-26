الأنبا إقلاديوس يزور إيبارشية نجع حمادي

قام الأنبا إقلاديوس، أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، في مساء يوم الأربعاء 26 مارس 2025 م، الموافق 17 برمهات 1741 ش، بزيارة إيبارشية نجع حمادي، وذلك تلبية لدعوته لإلقاء كلمة روحية خلال رابع أيام النهضة الروحية الخاصة بالصوم الكبير، والتي تقام سنويًا في مطرانية نجع حمادي.

كان في استقبالله الأنبا بضابا، أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها، والأباء المباركين كهنة المطرانية، إلى جانب جمع غفير من الشعب الذي حضر الاجتماع.



وقد ألقى الأنبا إقلاديوس عظة روحية بعنوان “التسبيح في حياة الإنسان المسيحي”، حيث تناول في تأمله آيات المزمور 148 من العدد 1 إلى العدد 13. وقد أوضح أن هذا المزمور يُتلى في بداية الهوس الرابع، حيث يدعو المرنم فيه كل الخليقة للتسبيح لله. وأشار إلى أن التسبيح لله هو تعبير عن المحبة والاعتراف بقدرة الله وعظمته.

وقد تناولت العظة شرحًا عميقًا لكل جزء من المزمور، بدءًا من دعوة السمائيين للتسبيح، مرورًا بالحديث عن الخليقة الجامدة مثل الأفلاك والشمس التي تشهد بانتظامها وجمالها لله، وصولًا إلى التسبيح الذي يجب أن يأتي من الخليقة الحية سواء كانت حيوانات أو بشر، حيث يشير المرنم إلى أن الله يعتني بكل مخلوق في السماء والأرض.



وفي ختام العظة، تمنى الأنبا إقلاديوس أن يعطينا الله نعمة التسبيح في حياتنا بما يليق بالله القدوس.

رافق الأنبا إقلاديوس في زيارته بعض أباء الدير، حيث عمّت المحبة والفرحة بين الحضور من الأكليروس والشعب. كما تم التقاط العديد من الصور التذكارية مع نيافته.