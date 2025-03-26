نائبة المنيا السابقة عضوا بأمانة تنظيم الجبهة

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، موافقة الحزب على اختيار النائبة السابقة سارة جاد المولي ضم 19 عضوا في هيئة مكتب أمانة التنظيم بعد عرض احمد رسلان امين التنظيم. وهم: عبد الرحمن عبد اللطيف، دينا حمدي، الخضر إبراهيم، النائب مهندس خالد عبد العزيز، العمدة ياسين العقاري، النائبة د.سارة جاد المولى، د.سعد عبد العزيز، علاء مجاهد، النائب عاطف مخاليف، لينا عبد الرؤوف، مهندس محمود الشوربجي، لواء محمد الزياتي، د.هبة الصباحي، د.مروة دوبان، د.مصطفى سنوسي، محمد المغربي، أحلام عثمان، صفية دسوقي، النائب سيد حجازي.

النائبة السابقة سارة عثمان جاد المولي، ابنة مركز مغاغة حصلت علي ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة وعملت محامية بالاستئناف ثم ماجيستير لوجيستيات التقاضى وإنهاء المنازعات الأكاديمية البحرية بتقدير عام امتياز وحصلت علي برنامج تدريب بالرقابة الإدارية " مكافحه الفساد و الحوكمة".

انتخبت سارة عضو بمجلس النواب بالانتخابات البرلمانية 2015/2020 ضمن قائمة في حب مصر، وتم انتخابها عضو باللجنة الاقتصادية بالمجلس ثم عضوا بلجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ثم عضوا بلجنة العلاقات الخارجية.

شاركت بالعديد من المؤتمرات حيث شاركت بمؤتمر جنيف الدولى 2017 ومؤتمر الشباب فى أسوان 2018كما شاركت في العديد من الكيانات الاجتماعية عضو إتحاد نساء مصر عضو مؤسس لجمعية بنت بلدى لتنمية المجتمع جمعية ذات نفع عام ٢٠٠٤ بمركز العدوة محافظة المنيا وعضو إتحاد المحامين العرب.

حصلت سارة علي العديد من الدورات مثل دورة تدريبية بأكاديمية ناصر الاستراتيجية و الدفاع والأمن القومي ودورة تدريبية في إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر العسكرية ودورة صناع القرار بأكاديمية ناصر العسكرية ودورة لتطور التكنولوجي وأثره علي الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية.



وأخطر الحزب لجنة شؤون الأحزاب بأعضاء هيئة المكتب، والتي تمت بعد مراجعة اللائحة الأساسية للحزب والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته

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