أكثر من 100 لوحة فنية في معرض "ليالي رمضان" بثقافة بورسعيد

شهد قصر ثقافة بورسعيدk معرضا فنيا بعنوان "ليالي رمضان"، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

أقيم المعرض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشهد حضور وسام العزوني، المشرف على فرع ثقافة بورسعيد، ورانيا شريف مدير القصر، ولفيف من المثقفين والفنانين التشكيليين بالباسلة.

وتضمن أكثر من مئة لوحة للفنان التشكيلي د. أحمد عبد العال، تنوعت بين الزخارف الإسلامية، الخط العربي، الطبيعة الصامتة، بالإضافة إلى لوحات حول الفن الرمزي والحديث، وأخرى ذات أبعاد ميتافيزيقية.

جاء المعرض ضمن الأنشطة المنفذة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإشراف د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة بورسعيد، واختتمت فعالياته بتكريم كل من الأديب محمد خضير، الفنان التشكيلي ممدوح الشبكي، الإعلامي جمال عبد القادر، وعدد من القيادات الثقافية.



