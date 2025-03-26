ads
الأربعاء 26 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

أكثر من 100 لوحة فنية في معرض "ليالي رمضان" بثقافة بورسعيد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد قصر ثقافة بورسعيدk معرضا فنيا بعنوان "ليالي رمضان"، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

أقيم المعرض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشهد حضور وسام العزوني، المشرف على فرع ثقافة بورسعيد، ورانيا شريف مدير القصر، ولفيف من المثقفين والفنانين التشكيليين بالباسلة.

وتضمن أكثر من مئة لوحة للفنان التشكيلي د. أحمد عبد العال، تنوعت بين الزخارف الإسلامية، الخط العربي، الطبيعة الصامتة، بالإضافة إلى لوحات حول الفن الرمزي والحديث، وأخرى ذات أبعاد ميتافيزيقية.

جاء المعرض ضمن الأنشطة المنفذة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإشراف د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة بورسعيد، واختتمت فعالياته بتكريم كل من الأديب محمد خضير، الفنان التشكيلي ممدوح الشبكي، الإعلامي جمال عبد القادر، وعدد من القيادات الثقافية.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٨‏ أشخاص‏، و‏مِنبر‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏٧‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏٦‏ أشخاص‏
قد يكون فن ‏‏‏٩‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏١٠‏ أشخاص‏


 

قد تكون صورة ‏‏‏٤‏ أشخاص‏ و‏مِنبر‏‏
قصر ثقافة بورسعيد ليالي رمضان الهيئة العامة لقصور الثقافة الكاتب محمد ناصف الزخارف الإسلامية الخط العربي الطبيعة الصامتة