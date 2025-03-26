متحدثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: القطاع الطبي في غزة تدهور بشكل كبير

طالبت أولجا تشريفكو المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة، بضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين وخاصة العاملين في القطاع الإنساني.

وأضافت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة خلال مداخلة هاتفية لقناة “ القاهرة الإخبارية”: لابد من فتح المعابر والعمل على وقف إطلاق النار، مضيفة أننا نعاني من نقص الوقود يؤثر كثير على عمل المستشفيات وخدمات الإسعاف، وهناك نقص شديد في الاحتياجات الأساسية والمواد الغذائية.

وتابعت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة، أن القطاع الطبي في غزة تدهور بشكل كبير بسبب الحرب، ونبذل جهودنا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في غزة.