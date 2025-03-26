"ماكرون": على روسيا أن تقبل بوقف إطلاق النار بأوكرانيا دون شروط مسبقة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن روسيا لا تستطيع أن تملي شروط السلام الدائم على أوكرانيا، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».



وتابع «ماكرون» أنه على روسيا أن تقبل بوقف اطلاق النار لثلاثين يومًا في أوكرانيا، من دون شروط مسبقة.



وكان «بوتين»، قال: إنه يؤيد وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في أوكرانيا، مؤكدًا أن مقترح الهدنة جيد لكن هناك خلافات دقيقة.



وشدد الرئيس الروسي، على أن تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب معالجة جذور النزاع، قائلًا: «متفقون على وقف القتال في أوكرانيا لكن بما يؤدي إلى سلام دائم».



وكانت الولايات المتحدة وأوكرانيا، أعلنتا الشهر الجاري، في بيان مشترك، أن كييف وافقت على اقتراح أميركي بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، واتخاذ خطوات نحو استعادة السلام الدائم.



من ناحية أخرى، اتفقت روسيا وأوكرانيا، الثلاثاء، على وقف الضربات العسكرية في البحر الأسود وعلى مواقع الطاقة، أثناء مباحثات منفصلة رعتها الولايات المتحدة التي عرضت تخفيف العقوبات على الصادرات الزراعية.



جاء ذلك، بعد مباحثات على ثلاثة أيام جرت في السعودية بشأن إنهاء الحرب، مع تواصل المفاوضين الأمريكيين مع وفود من أوكرانيا وروسيا بشكل منفصل.



وأفاد «الكرملين»، بأن اتفاق وقف الضربات في البحر الأسود لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد رفع العقوبات على قطاعها الزراعي، لكن روسيا شنت ضربات جديدة بالمسيرات على أوكرانيا بعد ساعات على التوصل إلى الاتفاق.

