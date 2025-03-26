استقبال جثمان مار أثناسيوس متى متوكة في مطار أربيل الدولي

استقبل أساقفة الكنيسه السريانية الكاثوليكية الأنطاكية، مساء هذا اليوم الأربعاء 2025/03/26 في مطار أربيل الدولي جثمان مار اثناسيوس متي متوكة، رئيس اساقفة بغداد سابقاً، والذي وافاه الأجل في بيروت - لبنان.

وحضر الاستقبال كل من؛ مار بندكتوس يونان حنو رئيس اساقفة ابرشية الموصل وتوابعها و مار يوحنا بطرس موشي رئيس اساقفة ابرشية الموصل وتوابعها سابقاً و مار افرام يوسف عبا رئيس اساقفة ابرشية بغداد و مار نثنائيل نزار عجم رئيس اساقفة ابرشية حدياب - اربيل وسائر اقليم كوردستان والخوراسقف بهنام بينوكا كاهن رعيتي مار كوركيس في برطلة والنائب العام له والخوراسقف نهاد القس موسى كاهن رعية سلطانة السلام في عينكاوا والاب روني موميكا امين سر المطرانية والسكرتير الشخصي له وذوي الفقيد.