اقرأ غدا في عدد البوابة: 792 شهيدًا منذ استئناف القصف الإسرائيلي

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 27 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

في احتفالية ليلة القدر.. السيسي يشيد بصمود المصريين أمام التحديات

792 شهيدًا منذ استئناف القصف الإسرائيلي

هتافات معادية لحماس خلال مظاهرة في غزة ضد الحرب

21 ألف شخص فروا من المجازر في سوريا إلى لبنان

هجوم جديد.. الحوثيون يعلنون عن 17 غارة أمريكية على "صعدة" و"عمران" في اليمن

الجيش السوداني يسيطر على مطار الخرطوم.. حصار "جبل الأولياء" آخر معاقل ميليشيا الدعم السريع بالعاصمة