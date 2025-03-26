تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 27 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
في احتفالية ليلة القدر.. السيسي يشيد بصمود المصريين أمام التحديات
792 شهيدًا منذ استئناف القصف الإسرائيلي
هتافات معادية لحماس خلال مظاهرة في غزة ضد الحرب
21 ألف شخص فروا من المجازر في سوريا إلى لبنان
هجوم جديد.. الحوثيون يعلنون عن 17 غارة أمريكية على "صعدة" و"عمران" في اليمن
الجيش السوداني يسيطر على مطار الخرطوم.. حصار "جبل الأولياء" آخر معاقل ميليشيا الدعم السريع بالعاصمة
جريدة البوابة
اقرأ غدا في عدد البوابة: 792 شهيدًا منذ استئناف القصف الإسرائيلي
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 27 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 27 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها: