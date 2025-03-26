"عكاوي" يعتمد نتائج جوائز جامعة جنوب الوادي للعام الجامعي 2024/ 2025

اعتمد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، نتائج جوائز الجامعة للتميز المؤسسي للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥م.

ووجه رئيس جامعة جنوب الوادي، التهنئة لكافة منسوبي الجامعة ووحداتها الإدارية والأكاديمية الفائزة بكل جائزة، كما وجه الشكر لمن تقدموا للجوائز ولم يحالفهم الحظ في هذه الدورة، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في الدورات القادمة.

كما وجه الشكر لمركز ضمان الجودة بالجامعة وفرق العمل التابعة له لما قاموا به من مجهودات مضنية، منذ أن كانت تلك الجوائز فكرة وحتي تطبيقها على أرض الواقع وما تم في إعداد لائحة لكل جائزة وبرمجة تطبيق لإدارة الجوائز وعمليات التقدم والتقييم والتحكيم لكل جائزة، إضافة لإنشاء صفحة على موقع الجامعة لكل جائزة تتضمن لائحة الجائزة ومعاييرها وفيديو لشرح تلك المعايير وكيفية التقدم، إضافة لما بذل من مجهود في مراحل متابعة التقدم والتقييم والتحكيم لملفات كل جائزة.

كما قام الدكتورطارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة، ورئيس فرق إدارة جوائز الجامعة بعرض التقرير التنفيذي لجوائز الجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥م على مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٥م وقد تضمن التقرير التعريف بالجوائز، وعرض ملخص لأنشطة المركز الخاصة بجوائز المرحلة الثانية للتميز المؤسسي، وخارطة الطريق المستقبلية لجوائز المرحلة الثانية للتميز المؤسسي، ثم عرض لملخص نتائج مرحلة القبول المبدئي للجوائز، وملخص لنتائج تقييم وتحكيم كل جائزة وترتيب ملفات المتقدمين لكل منها، والملفات الفائزة بكل جائزة.

هذا وقد أعرب رئيس الجامعة عن تقديره الكبير لجهود منسوبي الجامعة للتقدم لتلك الجوائز وخاصة الملفات الفائزة، وأنه يشد على يد الجهات التي لم تتقدم للجوائز لأنها بهذه الممارسة تشذ عن ركب التطوير الذي تقوده إدارة الجامعة لأن هذه الجوائز ليست فقط أداة لإثابة المتميزين من منسوبي الجامعة ووحداتها الإدارية والأكاديمية الجامعة، بل هي أدوات للتطوير والتحسين المستمر للأداء ومراقبة هذا الأداء، وأعرب عن أن مثل هذه الممارسات ستواجه بآليات مستحدثة لمسائلة ومحاسبة المقصرين.

وأضاف أنه سيتم تكريم الفائزين بالمستويات الثلاثة الأولى بكل جائزة بجوائز وشهادات تقدير، وسوف يحصل أصحاب المراكز الرابع والخامس على شهادات تقدير للمشاركة بالجائزة، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن موعد حفل تسليم تلك الجوائز والشهادات.

كما أعلن عن فتح باب التظلمات لمن لديه تظلم من نتيجة الجوائز المعلنة حتى ٣٠ / ٣/ ٢٠٢٥م على أن يتم ارسال التظلمات لمدير مركز ضمان الجودة ورئيس فرق إدارة الجوائز

وجاءت المراكز الأولى فى فئة أفضل وحدة / مركز ذو طابع خاص على النحو التالى : - المركز الأول كل من المركز التخصصي للتعليم والتدريب والخدمات الصحية " صحتك " بكلية الطب ، مركز اللغة بوحدة اللغة الإنجليزية بكلية الآداب ، مركز التعليم والتدريب التمريضى المستمر بكلية التمريض

كما فاز بالمركز الثاني كل من مركز التحول الرقمي ، مركز المعلومات وشبكة الاتصالات ، وحدة الجودة والتأهيل للاعتماد ، مركز ذوي الاحتياجات الخاصة

وفاز بالمركز الثالث كلا من وحدة الجودة والتأهيل للاعتماد بكلية الآداب ، وحدة تكنولوجيا المعلومات بكليه الطب

وفى فئة أفضل ادارة فرعية فاز بالمركز الاول ادارة الموارد البشرية بكليه الطب والمركز الثاني كلا من ادارة شئون الطلاب بكلية التمريض وادارة شئون الطلاب بكلية العلاج الطبيعي والمركز الثالث ادارة المكتبة بكلية الطب

وفى فئة افضل ادارة مركزية فاز بالمركز الاول الإدارة الاستراتيجية والمركز الثاني كلا من الإدارة العامة للمكتبات والإدارة العامة للموارد البشرية والمركز الثالث الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية

وفى فئة التميز في التدريس فاز بالمركز الاول الدكتورة نجوى يسين محمد اسماعيل مدرس المناهج وطرق التدريس بكليه التربية والمركز الثاني الدكتورة نجوى ابراهيم عبده مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية والمركز الثالث كلا من الدكتور احمد ابو بكر عمر استاذ الكيمياء العضوية بكلية العلوم والدكتورة همت محمد دردير قليعى استاذ الكيمياء العضوية بكليه العلوم والمركز الرابع الدكتور رفعت علوي حافظ علام استاذ المبيدات المساعد بكليه الزراعة

وفى فئة افضل برنامج فاز بالمركز الاول برنامج علوم التمريض - كليه التمريض والمركز الثاني كل من برنامج علم النفس - كلية الآداب وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية - كلية الصيدلة وبرنامج الكيمياء - كليه العلوم وبرنامج اللغه العربية - كلية الآداب والمركز الثالث برنامج الفئات الخاصة - كليه الآداب وبرنامج الإذاعة والتلفزيون - كليه الاعلام وتكنولوجيا الاتصالات وبرنامج الهندسة المدنية - كلية الهندسة وبرنامج هندسة القوى والآلات الكهربائية – كلية الهندسة وبرنامج المكتبات والمعلومات – كلية الآداب والمركز الرابع كلا من برنامج الدراسة باللغة الانجليزية - كليه التجارة وبرنامج الاعلام الالكتروني - كليه الاعلام وتكنولوجيا الاتصال والمركز الخامس كلا من برنامج هندسة القوى الميكانيكية - كليه الهندسة وبرنامج العلاقات العامة والاعلان - كليه الاعلام وتكنولوجيا الاتصال

وفى فئة افضل كلية فاز بالمركز الاول كلية الطب والمركز الثاني كل من كلية التمريض وكلية الصيدلة وكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال والمركز الثالث كلا من كليه التربية وكلية الآداب والمركز الرابع كل من كلية الهندسة وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية التجارة والمركز الخامس كلية العلاج الطبيعي