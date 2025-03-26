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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس أبوقرقاص: بدء تحديث المخطط الاستراتيجى للمدينة

هشام الضوي رئيس مدينة
هشام الضوي رئيس مدينة ابوقرقاص
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أعلن هشام الضوى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، عن بدء تحديث المخطط الاستراتيجي لمركز ومدينة ابوقرقاص بقرية عزوز وقرية صالح باشا والمشاعلة والحداد و دير العجايبى بمنهرى،  وفقًا لرؤية عمرانية متكاملة، تهدف إلى تلبية احتياجات السكان، وتعزيز جودة الحياة، من خلال وضع تصور شامل للمرافق والخدمات، وتحديد المشروعات التى تسهم فى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة .

وأكد رئيس مركز أبوقرقاص أن عملية تحديث الحيز العمرانى لمركز ابوقرقاص ضمن مشروع “تحديث المخطط الاستراتيجي العام المستهدف 2030”، الذي تنفذه الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، لمواكبة التطورات العمرانية والسكانية وتحقيق رؤية مستقبلية متكاملة .

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