نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد عددًا من المشروعات السكنية بمدينة حدائق العاصمة

قام اليوم المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات ، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات السكنية المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة وكذلك موقف تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بمراحله المختلفة بالمدينة، ورافقهً خلال جولته، المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة ، والسادة النواب والمعاونين ومديري الإدارات المختلفة بجهاز المدينة.



وبدأ المهندس كمال بهجات، زيارته بتفقد أعمال التنمية بالمرحلة الرابعة بالمدينة،كما تفقد سيادتة، عدداً من مشروعات سكن لكل المصريين محور الإسكان الاجتماعي ومحور الإسكان المتوسط بالمدينة.



كما التقى المهندس كمال بهجات مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة، للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفي المواعيد المحددة لها.



وفي نهاية الجولة، شدد نائب رئيس الهيئة، على الالتزام بالمواصفات الهندسية وأصول الصناعة والجدول الزمني لكافة المشروعات، وسرعة الانتهاء من تنفيذ الاعمال في المواعيد المقررة وضرورة إنهاء أي معوقات قد تطرأ وقت التنفيذ.