ميسي يوجه رسالة دعم لمنتخب الأرجنتين بعد اكتساح البرازيل

وجه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، رسالة دعم لزملائه في المنتخب بعد الفوز التاريخي الذي حققوه على البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

اكتسح منتخب الأرجنتين، البرازيل برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 على ملعب استاد مونيومينتال في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

مباراة الأرجنتين ضد البرازيل

وشهدت مباراة الأرجنتين ضد البرازيل غياب ميسي؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل بداية معسكر المنتخب الأرجنتيني في شهر مارس الحالي.

رسالة ميسي إلى منتخب الأرجنتين

وبعث ميسي رسالة تشجيع لمنتخب الأرجنتين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث عبر عن فخره وأشاد بالروح الجماعية، التي أظهرها المنتخب الأرجنتيني في هذه المباراة.

وقال ميسي في رسالته: «في الداخل والخارج، في أي مكان مع هذا الفريق، تتحدث دائمًا عن كرة القدم».

وأضاف ليونيل ميسي: «أهنئكم على المباراة الرائعة التي لعبتموها الليلة الماضية ضد البرازيل، وكذلك على فوزكم الكبير على أوروجواي».

وكان منتخب الأرجنتين تأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد أن أسفرت نتيجة مباراة بوليفيا وأوروجواي بالتعادل السلبي.