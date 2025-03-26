مستشفيات جامعة قناة السويس تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، مجلس الجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر وقيادتها وشعبها بالخير واليمن والبركات.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة قناة السويس، بحضور الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ شريف فاروق، أمين عام الجامعة، والسادة عمداء الكليات وأمانة المجلس.

واستهل الدكتور ناصر مندور المجلس مشيداً بجهود جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، مثمنًا التزامهم بتقديم خدمات طبية متميزة، وهنأ الدكتور نادر النمر، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات، على جهودهم في تطوير الخدمات الصحية.

كما هنأ فريق مركز طب الأسرة لحصوله على الاعتماد المبدئي وفق معايير الجودة الوطنية، مشيرًا إلى أن مستشفيات الجامعة كانت الأولى في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التميز الجماعي، وداعيًا الجميع لمواصلة العمل نحو الاعتماد الكامل وتعزيز دور الجامعة كمؤسسة طبية رائدة.

كما أعلن رئيس الجامعة عن البدء في تسجيل ملفات جميع العاملين بمركز طب الأسرة عقب إجازة العيد مباشرة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني للتقديم، والأوراق المطلوبة، وآليات نقل ملفات جميع العاملين بالجامعة من المراكز الأخرى إلى مركز طب الأسرة.

واستعرض المجلس تقريرًا قدمه الدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، حول الإجراءات التي تمت حتى وصول مركز طب الأسرة إلى الاعتماد، مؤكدًا أن المستشفى التخصصي ومركز الأورام على وشك الاعتماد، ولافتًا إلى التطور الكبير الذي شهدته المستشفيات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

كما أشار إلى زيارة مدير إدارة التعاقدات في هيئة التأمين الصحي الشامل إلى مركز طب الأسرة، الذي يُعد الأول على مستوى الجمهورية الذي يضم للمنظومة ، موضحًا أن الأوراق المطلوبة للانضمام للمنظومة تشمل مفردات المرتب، وبطاقات أفراد الأسرة لمن هم فوق 15 سنة، وشهادات الميلاد لمن هم دون ذلك، مع توقعات بانضمام ما بين 13 إلى 15 ألف شخص من الجامعة إلى المركز، على أن تبدأ عملية نقل الملفات عقب إجازة العيد مباشرة.

وأكد الدكتور ناصر مندور انتهاء خطة التأمين الطبي استعدادًا لعيد الفطر، والتي تشمل رفع حالة الاستعداد القصوى، وتجهيز أقسام الطوارئ بأطقم طبية متكاملة، وتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، مع تعزيز إجراءات مكافحة العدوى، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية تعمل على مدار الساعة لضمان راحة وسلامة الجميع، والتزام المستشفيات الجامعية بتقديم رعاية صحية متميزة بكفاءة خلال فترة العيد.

كما أعلن رئيس الجامعة اعتماد أجندة مؤتمرات قطاع الدراسات العليا والبحوث لعام 2025، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في دعم البحث العلمي من خلال تنظيم مؤتمرات علمية متخصصة بمختلف الكليات والمعاهد، بما يعزز التعاون البحثي ويرتقي بجودة المخرجات العلمية.

وشملت الأجندة سلسلة من المؤتمرات الأكاديمية التي تمتد من أبريل حتى ديسمبر، تغطي مختلف التخصصات العلمية، وتُعقد في كليات الطب، والهندسة، والحاسبات والمعلومات، والتمريض، والزراعة، والطب البيطري، والعلوم، والسياحة والفنادق، والعلوم الرياضية، وطب الأسنان، والصيدلة، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والتربية، والآداب، والألسن، ومعاهد الاستزراع السمكي والتكنولوجيا الحيوية، والدراسات الأفروآسيوية، وغيرها، وذلك في إطار استراتيجية تطوير منظومة الدراسات العليا والبحوث، بما يسهم في تحقيق الريادة الأكاديمية وتعزيز الابتكار العلمي.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور ناصر مندور انتظام سير امتحانات الميدترم في جميع كليات الجامعة، مشيدًا بالتزام الكليات بمعايير الجودة والعدالة في تقييم الطلاب، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة تسهم في أداء الاختبارات بسلاسة.

وأوضح أن الامتحانات استمرت حتى 27 مارس، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر من 29 مارس إلى 1 أبريل، أو من 30 مارس إلى 2 إبريل - في حالة ثبوت الرؤية - بالإضافة إلى إجازات عيد القيامة في 14، 17، و20 أبريل، مشددًا على حرص الجامعة على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب خلال هذه الفترة. كما ناقش المجلس آخر المستجدات في العملية التعليمية، مع متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحديث المناهج وتطوير نظم التقييم، لضمان تقديم مستوى تعليمي متقدم يواكب المعايير الأكاديمية العالمية.

وعلى الصعيد البحثي، أشار الدكتور ناصر مندور إلى تحقيق الجامعة المرتبة العاشرة مصريًا في تصنيف Nature Index 2024، متقدمة بمشاركات بحثية بلغت 0.75 مقارنة بـ 0.1 في 2023، مع 90% تعاون دولي مع 536 مؤسسة بحثية عالمية، حيث جاءت الجامعة الثالثة مصريًا في العلوم البيولوجية، والخامسة في الكيمياء، والحادية عشرة في العلوم الطبية، مما يعكس جودة الإنتاج البحثي وريادتها في الأبحاث العلمية.

كما أعلن رئيس الجامعة إدراجها لأول مرة ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا في تخصص الزراعة، واستمرارها للعام الخامس ضمن أفضل 700 جامعة في الطب، مؤكدًا أن الجامعة نشرت 190 ورقة بحثية في الطب و100 ورقة في الزراعة، ما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، موضحًا أن التصنيف اعتمد على السمعة الأكاديمية، والاستشهادات البحثية، والتعاون الدولي، ومؤكدًا استمرار الجامعة في تطوير أدائها عالميًا.

وحققت جامعة قناة السويس إنجازًا عالميًا جديدًا بدخولها ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا، حيث احتلت المرتبة 997 عالميًا وفق تصنيف URAP 2025، من بين 2500 جامعة مشمولة في التقييم، كما جاءت في المرتبة 14 مصريًا من بين 37 جامعة، متقدمة 13 مركزًا عن العام الماضي، مما يعكس تطور أدائها الأكاديمي والبحثي على المستوى الدولي.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، أهمية دعم الأنشطة البيئية وتعزيز التعاون الأكاديمي، مشيدًا بجهود الكليات في تنظيم الفعاليات التي ترفع الوعي البيئي والتكنولوجي.

كما أُعلن عن مواعيد المؤتمرات البيئية والملتقيات التوظيفية بعدد من الكليات خلال أبريل ويوليو.

وفي ختام المجلس، وجّه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الشكر والتقدير لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، مشيدًا بجهودهم المستمرة في تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي والإداري، مؤكداً أن هذه النجاحات تعكس روح التعاون والانتماء التي تميز الجامعة.

كما شدد على أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات الجامعية، وتعزيز مكانة الجامعة محليًا ودوليًا، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح، ومؤكداً أن الجامعة ستظل دائمًا منارة للعلم والبحث والإبداع.