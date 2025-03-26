"فيلوكاليا" تحتفل بعيد البشارة والذكرى الرابعة عشرة لتنصيب البطريرك الكاردينال

نظمت جمعية فيلوكاليا احتفالًا مميزًا في دير الزيارة عينطورة بلبنان، وذلك للعام الرابع على التوالي بمناسبة عيد البشارة والذكرى الرابعة عشر لتنصيب البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الرَّاعي بطريركيا على رأس الكنيسة المارونية.

وجاء ذلك الحدث بدعوة من رئيسة معهد وجمعية فيلوكاليا الأخت مارانا سعد ومجلس إدارتها، وحضر البطريرك الراعي الاحتفال الذي جمع عددًا من الشخصيات المرموقة، من بينهم المطارنة، النواب، الوزراء، سفراء الدول، رؤساء البلديات والمخاتير، بالإضافة إلى رؤساء عامين ورئيسات عامات وكهنة ورهبان وراهبات وشخصيات فنية واجتماعية وإعلامية، وأصدقاء لجمعية ومعهد فيلوكاليا.

بدأ البرنامج بتقديم استقبال حافل للبطريرك في ساحة الدير مع الفنفار، تلاه صلاة البدء وكلمة الترحيب من الخوري فريد صعب. كما قدّم الحفل لوحة مريمية مع أعضاء من جوقة فيلوكاليا، ثم تبعها حوار أبوي مع البطريرك من إعداد الدكتور سهيل مطر والأستاذ جهاد الأطرش.

بعدها، ألقت الأخت مارانا سعد كلمة أكدت فيها على دور البطريرك الراعي في نشر رسالة حب الجمال، وقامت بتقديم كتاب بعنوان “البطريرك الراعي ورسالة حب الجمال” لضيف الشرف. ثم كانت كلمة لصاحب الغبطة البطريرك الراعي، حيث عبر عن شكره وامتنانه للجميع.

اختتم الاحتفال بالتقاط صورة تذكارية جماعية، تلاها غداء فاخر من إعداد مطبخ فيلوكاليا الفني، وتقديم هدية لصاحب الغبطة من منتوج المطبخ الذي يحمل اسم “Kalea”، تماشيًا مع خطط التحديث والتطوير في الجمعية