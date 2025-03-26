إنقاذ حياة عامل مصاب بجرح قطعي طوله 15سم بالرقبة في مطروح

قال الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، إن الطاقم الطبي بمستشفى رأس الحكمة المركزي؛ تمكن من إنقاذ حياة عامل سيراميك إثر سقوطه على لوح رخام نتج عنه جرح قطعى شديد الخطورة طوله ١٥ سم بالرقبة أسفل الأذن اليسرى.

وأوضح وكيل الوزارة أن الفريق الطبي بمستشفى رأس الحكمة المركزي؛ قام بتقديم الإسعافات الأولية وتحضير المريض للتدخل الجراحى للتعامل العاجل مع الجرح، وتم خروج المريض من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية ووضع خطة علاجية والمتابعة مع أطباء الجراحة العامة بالمستشفى.

قام بالتدخل الجراحي الدكتور شحاته أحمد عبد اللطيف استشارى الجراحة العامة، وعاونه طاقم التمريض بالمستشفى.

وقدم الدكتور إسلام عساف الشكر والتقدير إلى الأطباء والتمريض والخدمات الفنية والمعاونة على هذا التناغم، وتؤكد المديرية حرصها الدائم على تشجيع إجراء مثل هذه التداخلات المعقده بالأساليب العلمية الحديثة بما يضمن توفير خدمة طبيه متميزة علميا وفنيا بمحافظة مطروح.