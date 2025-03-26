مصرع طفل دهسته سيارة أثناء لهوه أمام منزله بأطفيح

لقي طفل مصرعه إثر اصطدام سيارة نصف نقل بجسده أثناء لهوه أمام منزله بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة نصف نقل بطفل أثناء لهوه مما تسبب في مصرعه، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.