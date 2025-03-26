مسلسل حكيم باشا الحلقة 26.. مصطفى شعبان يكتب القصر باسم ابنه

شهدت أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "حكيم باشا"، على حديث "واصل الذهبي- رياض الخولي" مع "جلالة- سلوى خطاب"، والتي قالت له أن يبتعد عن "حكيم- مصطفى شعبان"، ولكنه رفض وقال لها أن يقترب من جمع المال الذي تم سرقته منه فلن يترك المال.

وجاء ضمن أحداث الحلقة السادسة والعشرون، "سليم- منذر ريحانه" الذي كشف ل "بحر- محمد نجاتي" و"برنسه- سهر الصايغ"، مخطط "حكيم- مصطفى شعبان" لتحويل الأموال إلى عملات البيتكوين" وسوف يسلم الموميات والزئبق الأحمر، ل "فواز- أشرف زكي" مقابل قتله ل “غراب- أحمد فهيم”.

وكما جاء أيضًا ضمن الأحداث خناقة "برنسه- سهر الصايغ" مع "غزل- دينا فؤاد"، ودخلت "لوما- يارا قاسم" حتى تحجز بينهما، ثم وقع الطفل "نوح" من على السرير، وفي ذات التوقيت كان الدكتور "خاطر- محمد العمروسي" مع "حكيم- مصطفى شعبان" وطلب منه يد "برنسه- سهر الصايغ" للزواج ولكن "حكيم- مصطفى شعبان" رفض.

ثم جاءت "عسل- شيماء عباس" وابلغت "حكيم- مصطفى شعبان" بأن ولده سقط على الأرض، فأخذ "خاطر- محمد العمروسي" وذهب معه وقالت له "غزل- دينا فؤاد" بأن "برنسه- سهر الصايغ" و"لوما- يارا قاسم" هما الذين أوقعوا ابنها على الأرض، فأمر بزواج "خاطر- محمد العمروسي" من "برنسه- سهر الصايغ" وأن يجلسوا في منزل والده"واصل الذهبي- رياض الخولي" وترك القصر، كما أمر "بحر- محمد نجاتي" بأن يقيم في منزل حماه "حفني- أحمد صيام" و"سليم- منذر ريحانة" بأن يقيم في المندرة، وأنه سوف يكتب القصر باسم ولده "نوح" الصغير.

وانتهت الحلقة على حديث الدكتور "خاطر- محمد العمروسي"مع والده "واصل الذهبي- رياض الخولي" ووالدته "جلاله- سلوى خطاب" وأخذ مسدس وقرر أن يقف في صف والده "واصل الذهبي- رياض الخولي" ضد "حكيم- مصطفى شعبان" وانتهت الحلقة على ذلك.

وجدير بالذكر أن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشارك في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم الفنان القدير أشرف زكي، إنجي سلامة وغيرهما، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.