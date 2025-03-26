عضو "الأعلى للشؤون الإسلامية" يوضح أهم رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية ليلة القدر

أوضح عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أهم رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية ليلة القدر، قائلًا: “ إن تأكيد مصر على هذا الاحتفال، واحتفال الدولة المصرية بتكريم حفظة القرآن الكريم في ليلة القدر، تأكيدًا من مصر على أنها في خدمة كتاب ربها، فالاستمرار الزمني والأيام والسنين التي حملت مصر رسالة توضيح كتاب الله عز وجل ونهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

وأضاف عبد الغني هندي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الرسالة الخالدة المهمة التي تمثل قوة حقيقية في تاريخ الإسلام والمسلمين، تستمر إلى الآن لتؤكد عليها مصر في هذا المشهد الذي يتكرر كل عام والذي يأتي في كل عام، ليؤكد أن الأمة المصرية جميعها خلف خدمة كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله.

وأوضح، أن من أهم الرسائل التي تأتي للدولة المصرية وللأمة المصرية في هذا الشهر الكريم، وهو أننا جميعًا على قلب واحد، في تكريم كل حفظة كتاب الله في كل الدنيا، ليس في أهل مصر وليس في المصريين وإنما جميع مصر في خدمة كتاب الله وهو ليس بغريب على الأمة.