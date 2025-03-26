ads
الأربعاء 26 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

لمرضى ارتجاع المريء.. تعرف على شروط تناول الكحك و الرنجة في العيد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يصاب مرضى ارتجاع المريء عند تناول مأكولات العيد مثل الكحك و الرنجة، بالعديد من الأعراض مثل الحموضة وحرقة المعدة التي تؤدي إلى ارتجاع المريء.

قدم الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد لـ " البوابة نيوز" بعض النصائح من أجل تناول هذه الأطعمة بأمان، ومن هذه النصائح مايلي:

تناول الكحك لمرضى ارتجاع المرئ
- تناول كمية بسيطة " كعكة واحدة تكفى " لتجنب زيادة الكوليسترول و الدهون والسكريات التي قد تؤدي إلى ارتجاع الأحماض.


- الابتعاد عن تناول الكعك المحتوي على الحشوات الثقيلة مثل الملبن والعجمية، لأنها ترفع من معدل حدوث الحموضة.


- تناول الكحك بعد الوجبات وليس على معدة فارغة لتقليل تأثيره على المعدة.


- تجنب المشروبات الحمضية أو الغازية بعده، ويفضل شرب النعناع أو الزنجبيل لتسهيل الهضم.

تناول الرنجة لمرضى ارتجاع المرئ

- تناول قطع صغيرة  لأن الرنجة مالحة و دهنية، مما قد يحفز ارتجاع الأحماض.


- تناولها مع السلطة أو خضروات طازجة مثل الخيار والخس لتقليل تأثيرها الحامضي.
- اكل البصل والليمون باعتدال، لأنهما يرفعان من حموضة المعدة.


- تناول كوب لبن أو زبادي بعدها، لأنه يخفض من تأثير الملح والدهون على المعدة.
- عدم تناولها ليلا أو قبل النوم لتجنب  أعراض الارتجاع أثناء النوم.

إذا كنت تعاني من أعراض قوية، فمن الأفضل تجنب الكحك و الرنجة أو استبدالهما بأطعمة خفيفة على المعدة للحفاظ على راحتك خلال العيد.

 

حرقة المعدة ارتجاع المرئ الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهصمي والكبد الجهاز الهضمي الكوليسترول الكحك الرنجة الحموضة النصائح معدة فارغة