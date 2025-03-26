لمرضى ارتجاع المريء.. تعرف على شروط تناول الكحك و الرنجة في العيد

يصاب مرضى ارتجاع المريء عند تناول مأكولات العيد مثل الكحك و الرنجة، بالعديد من الأعراض مثل الحموضة وحرقة المعدة التي تؤدي إلى ارتجاع المريء.

قدم الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد لـ " البوابة نيوز" بعض النصائح من أجل تناول هذه الأطعمة بأمان، ومن هذه النصائح مايلي:

تناول الكحك لمرضى ارتجاع المرئ

- تناول كمية بسيطة " كعكة واحدة تكفى " لتجنب زيادة الكوليسترول و الدهون والسكريات التي قد تؤدي إلى ارتجاع الأحماض.



- الابتعاد عن تناول الكعك المحتوي على الحشوات الثقيلة مثل الملبن والعجمية، لأنها ترفع من معدل حدوث الحموضة.



- تناول الكحك بعد الوجبات وليس على معدة فارغة لتقليل تأثيره على المعدة.



- تجنب المشروبات الحمضية أو الغازية بعده، ويفضل شرب النعناع أو الزنجبيل لتسهيل الهضم.

تناول الرنجة لمرضى ارتجاع المرئ

- تناول قطع صغيرة لأن الرنجة مالحة و دهنية، مما قد يحفز ارتجاع الأحماض.



- تناولها مع السلطة أو خضروات طازجة مثل الخيار والخس لتقليل تأثيرها الحامضي.

- اكل البصل والليمون باعتدال، لأنهما يرفعان من حموضة المعدة.



- تناول كوب لبن أو زبادي بعدها، لأنه يخفض من تأثير الملح والدهون على المعدة.

- عدم تناولها ليلا أو قبل النوم لتجنب أعراض الارتجاع أثناء النوم.

إذا كنت تعاني من أعراض قوية، فمن الأفضل تجنب الكحك و الرنجة أو استبدالهما بأطعمة خفيفة على المعدة للحفاظ على راحتك خلال العيد.