رئيس مدينة المنيا يقود حملة إزالات.. صور

قاد الدكتور سعيد محمد رئيس مدينة المنيا حملة لإزالة التعديات بحي غرب المدينة، نزلة حسين بمنشأة سوادة ضمن المرحلة الأولى للموجة ٢٥، حيث تم ايقاف وإزالة عدد من حالات التعدي بحي غرب المدينة وابوفليو مخالف بدون ترخيص والتحفظ على مواد البناءوعمل اللازم قانونا.

و أهاب رئيس مركز ومدينة المنيا المواطنين أصحاب المخالفات بسرعة تقنين الاوضاع والتقدم التصالح حتى لا يتعرض المبنى المخالف للإزالة.

شارك في الحملة محمود أبو كريشة، أيمن حسانين، على ظريف ، هبة سيد، محمد سيد، جمال محمد، محمود طنطاوى مدير الاشغالات، محمد حسين رئيس القرية وفنى التنظيم و الاشغالات.

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