6 آلاف صائم.. كرنفال بأطول مائدة إفطار في دمياط

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط اليوم، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته مؤسسة أنهار الخير بمدينة دمياط الجديدة، في أكبر مائدة شهدتها المحافظة لإفطار أكثر من 6000 صائم، من الأيتام وحفظة القرآن الكريم و أهالي مدينة دمياط الجديدة.

حيث جاء ذلك بحضور جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، و محمود المسلمى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أنهار الخير و داليا غنيم المدير التنفيذي للمؤسسة.

وخلال التفقد حرص "المحافظ" على التواصل مع الحضور و تقديم التهنئة لهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، كما أعرب عن سعادته بما شاهده من نموذج رائع بتواجد الآلاف من الصائمين على مائدة واحدة وسط أجواء رمضانية من المحبة والألفة، والتى عكست أسمى معانى التكاتف والعطاء والتلاحم المجتمعى، والتي يتميز بها أبناء مصر، وأكد " محافظ دمياط " أن المحافظة تولى اهتماماً كبيرًا بتلك المبادرات الاجتماعية لأثرها الايجابى فى تنمية القيم الإيجابية، مشيدًا بجهود القائمين على مؤسسة أنهار الخير التى تعمل تحت مظلة التضامن الاجتماعي لدعم المجتمع وإعلاء قيم التكافل بين المواطنين.

ويقول أحد منظمي الإفطار، إنه تم تنظيم موائد طعام مرصوصة بعناية إلى جوار بعضها، ومن فوقها يستقر ما لذ وطاب من مأكولات ومشروبات، تسر الناظرين وتشبع الصائمين، وتنشر المحبة.

كما قام متطوعي جمعية الهلال الأحمر المصري في محافظة دمياط مرتدين الزي الأحمر بتوزيع وجبات الخير على الأهالي في محافظة دمياط وفي المساكن الشعبية والمناطق الأكثر احتياجا في دمياط خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم طهي الوجبات داخل مطبخ جمعية الهلال الأحمر بدمياط وتوزيعها على الأسر المحتاجة بمشاركة العشرات من الشباب والفتيات المتطوعين لذلك العمل.