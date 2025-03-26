احتفالات السودانيين في فيصل بتحرير الخرطوم: "جيشً واحد.. شعبً واحد".. شاهد

شهد شارع فيصل، احتفالات صاخبة للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، وسط إطلاق الألعاب النارية وقرع الطبول، وترديد هتافات “جيشً واحد.. شعبً واحد”، وسط فرحة عارمة بتحرير الخرطوم.

ونفذ الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، أوسع عملية اجتياح عسكري بري في العاصمة الخرطوم، محققًا تقدمًا استراتيجيًا في مناطق حيوية، حيث أحكم السيطرة على مواقع عسكرية ومدنية رئيسية، وحاصر آخر معاقل قوات الدعم السريع.

وشهدت الساعات الأخيرة انهيارًا لقوات الدعم السريع في كامل العاصمة السودانية، وسيطر الجيش الوطني على القصر الجمهوري في الخرطوم بعد سيطرة.

وحط “البرهان” بطائرته الخاصة داخل مطار الخرطوم، لأول مرة منذ اندلاع القتال مع قوات الدعم السريع.

وسيطر الجيش السوداني على معسكر طيبة، آخر قواعد قوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، وأعلن البرهان استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على العاصمة الخرطوم بالكامل.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان من داخل القصر الجمهوري، أن الخرطوم أصبحت حرة، معلنًا استعادة السيطرة على الخرطوم من الدعم السريع.

وشهد الشارع السوداني ارتياحا كبيرًا ، بعد إعلان الثورات المسلحة السودانية السيطرة على العاصمة، وخرجت مسيرات في الخرطوم، احتفالا وفرحا بانتصارات الجيش، بعد أن اختفت ميليشيا الدعم السريع في العاصمة السودانية، وفرت من معظم مناطق أم درمان.

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