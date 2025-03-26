محافظ الجيزة يرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة للوقوف على استعدادات الأحياء والمراكز والمدن والمديريات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وفي بداية الاجتماع هنأ محافظ الجيزة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر.

كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التنفيذية والشعبية و لمواطني وأهالي محافظة الجيزة.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية مع التأكيد على ضرورة اليقظة التامة لمنع أي تجاوزات واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، خاصة في ملف البناء العشوائي وضبط الأسواق وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين خلال فترة العيد.

ووجّه المحافظ بتكثيف الحملات الميدانية لمنع أي محاولات لاستغلال إجازة العيد في البناء المخالف مشددًا على إزالة أي تعديات في المهد ومصادرة معدات البناء فور ضبطها مع إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية لاتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم.

وأكد “النجار" أن فرق المتابعة ستعمل على مدار الساعة لضمان تنفيذ هذه التعليمات بكل حزم، مشيرًا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي مسؤول مقصر في التصدي لهذه الظاهرة.

وأعلن المحافظ تفعيل غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار 24 ساعة مرتبطة بالغرف الفرعية في المديريات والمراكز والأحياء، لمتابعة أي طوارئ أو أحداث مفاجئة والتعامل الفوري معها مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بخطط الطوارئ لضمان الاستجابة السريعة لأي مشكلات قد تطرأ خلال فترة العيد.

ووجه المحافظ بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على المواطنين مشددًا على ضرورة توفير السلع الأساسية بكميات كافية وزيادة المخزون الاستراتيجي في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية.

كما أكد محافظ الجيزة على ضرورة متابعة المخابز، وإلزامها بالعمل وفقًا لخطة ومواعيد التشغيل المحددة من قبل مديرية التموين مع تحقيق التوازن في إجازات المخابز خلال أيام العيد لضمان عدم حدوث أي نقص في الخبز المدعم.

وفي قطاع الصحة، وجه المحافظ برفع حالة الطوارئ داخل جميع المستشفيات والوحدات الصحية مع زيادة أعداد الأطباء وأطقم التمريض في أقسام الطوارئ والاستقبال لضمان التعامل الفوري مع أي حالات طبية طارئة.

كما شدد المحافظ على توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة وضمان جاهزية بنوك الدم إلى جانب تكثيف حملات الرقابة الصحية على المطاعم والمحال التجارية واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات تؤثر على صحة المواطنين.

وأمر المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات النظافة اليومية في الشوارع والميادين العامة مع إزالة أي إشغالات تعوق حركة المواطنين والتخلص من المخلفات بشكل فوري خاصة في المناطق المحيطة بساحات صلاة العيد، لضمان بيئة نظيفة ومناسبة لاستقبال المصلين.

كما وجه المحافظ بضرورة تجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين خلال العيد ورفع كفاءة الإنارة العامة في المناطق المخصصة للتنزه.

وخلال اللقاء اطّلع محافظ الجيزة على جاهزية المساجد والساحات المحددة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر بكافة أنحاء المحافظة مؤكدًا على تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات ومحيطها وذلك استعدادًا لاستقبال المصلين.

وأكد المحافظ على التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين ساحات صلاة العيد ونشر دوريات أمنية في جميع المناطق الحيوية لضمان سلامة المواطنين ومنع أي تجاوزات أو أعمال غير قانونية.

كما شدد محافظ الجيزة على ضرورة انتشار الخدمات المرورية في الميادين والشوارع الرئيسية لتنظيم حركة السير، ومنع التكدسات وتسهيل حركة المواطنين أثناء احتفالات العيد.

ووجه المحافظ رسالة حازمة إلى جميع المسؤولين مؤكدًا أنه سيتم متابعة تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع ولن يتم التساهل مع أي تقصير.

لافتًا إلى أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات خلال فترة العيد وأن الحملات الرقابية ستعمل بشكل مكثف لضمان استقرار الخدمات ومنع أي مخالفات مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ القانون بكل قوة وحزم لضمان راحة المواطنين وسلامتهم خلال عيد الفطر المبارك.