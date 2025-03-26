البيت الأبيض: وجهنا أكثر من 100 ضربة ضد «الحوثيين»

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية؛ وجهت أكثر من 100 ضربة ضد «الحوثيين»، استهدفت قادة ومراكز تدريب وتخزين أسلحة، وفق نبا عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».



وكانت جماعة الحوثي في اليمن استأنفت الأسبوع الماضي الهجمات الصاروخية بعد انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.



من جهتها، كانت الولايات المتحدة قد شنت سلسلة غارات جديدة على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، صباح الجمعة، في إطار التصعيد المتواصل ضد الجماعة، بعد تجدد هجماتها الصاروخية على إسرائيل.



وقالت مصادر في اليمن إن الغارات الأميركية استهدفت مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر، مشيرة إلى تنفيذ 6 ضربات جوية في منطقة الفازة بدأت الساعة السادسة صباحا بتوقيت صنعاء.



ويأتي التصعيد في وقت ذكرت فيه تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل عدم الرد على هجمات الحوثيين، في محاولة لتجنب توسيع نطاق المواجهة في المنطقة.

