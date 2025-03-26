مسلسل "وتقابل حبيب" الحلقة 26.. فارس يرغب فى إعلان حبه لـ ليل

شهدت الحلقة 26 من مسلسل وتقابل حبيب، بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، أحداثًا رومانسية بين فارس وليل، حيث يستغل فارس الخروج مع ليل فى عشاء رومانسى ويتغزل فى جمالها وشخصيتها وسط أجواء من الرومانسية في الوقت الذى تشعر فيه ليل بالخجل، ولكن يوسف يصر على الكشف عن مشاعره تجاهها دون أي خوف، بل ويؤكد لها استعداده لإعلان حبه لها أمام جميع أفراد عائلة أبو العزم، ولكن ليل ترفض ذلك وتنفعل رغم مشاعرها الظاهرة تجاه فارس.

كما شهدت احداث الحلقة تحريض رقية زوجها يوسف على إيقاف العمل الذى يخطط فارس للدخول فيه بأى طريقة ويتفق معها يوسف لأنه يريد من فارس أن يكون ليس له حلول الا بالبقاء في ظله هو العائلة، وتقترح رقية أن يشترى يوسف، صديق فارس الذي سيدخل معه الشغل الجديد ودفع له ما يرده من أجل إيقاف عمله مع فارس.

ويشارك فى بطولة مسلسل وتقابل حبيب عدد كبير من الفنانين من بينهم ياسمين عبدالعزيز، نيكول سابا، أنوشكا، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، وآخرين من اخراج محمد الخبيري وتأليف عمرو محمود ياسين.