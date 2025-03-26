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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حسام موافي يحذر من قص أظافر مرضى السكري.. ماذا قال؟

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
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أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن مرض التهاب أطراف الأعصاب، لم يتوصل له العلم لعلاج حتى الآن، ينهي ذلك المرض.

ووجه الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، نصيحة لمرضى السكري، بعدم قص الظوافر، خاصة الأرجل، لعدم المساس بالجلد واللحم في الأرجل، لأنه يكون مصابا بـ مرض التهاب أطراف الأعصاب، ولا يشعر بقدميه.

وتابع أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني: لازم إنسان متخصص هو من يقوم بقص ظوافر مرضى السكري، تفسيرات مرض التهاب أطراف الأعصاب، كثيرة، ولكن جميعها غير واضحة".

وأردف: " التهاب أطراف الأعصاب، يكون في سن متقدم، لأصحاب الأعمار الكبيرة، حيث تكون كمية الدم التي تصل إلى الأرجل غير طبيعية وكافية".


 

الدكتور حسام موافي مرض التهاب أطراف الأعصاب