GoAI247 وجامعة نيو جيزة توقعان شراكة لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة GoAI247، الذراع المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لشركة GoChat247، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع جامعة نيو جيزة لتعزيز البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تلبية الاحتياجات اللغوية والثقافية وضمان سيادة البيانات في المنطقة.

تركز الشراكة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة لتطوير حلول ذكاء اصطناعي مخصصة للأسواق الناطقة بالعربية، توفير تدريب عملي لطلاب الجامعة لإكسابهم خبرات مهنية متقدمة، ومنح أولوية التوظيف للخريجين داخل GoAI247 لضمان استثمار الكفاءات المصرية في المجال.

أكد المهندس وائل أبو العلا، رئيس مجلس إدارة GoAI247، أن هذه الشراكة تهدف إلى ترسيخ دور مصر في التحول الرقمي عبر تطوير حلول ذكاء اصطناعي آمنة تعمل محليًا، مع التركيز على حماية البيانات وتوطين التكنولوجيا.

من جانبها، شددت الدكتورة لميس رجب، نائب رئيس جامعة نيو جيزة، على أهمية الاستثمار في العنصر البشري لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي، مستشهدة بتجربة الصين في توطين التكنولوجيا وفقاً لثقافتها وبيئتها المحلية.

تعكس هذه الشراكة الحاجة إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مصممة خصيصًا للأسواق المصرية والعربية، لتتجاوز الترجمة التقليدية نحو حلول متكاملة تتماشى مع السياق الإقليمي.