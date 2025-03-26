الحلقة 12.. دنيا سمير غانم في ورطة بمسلسل "عايشة الدور"

شهدت أحداث الحلقة الـ12، من مسلسل "عايشة الدور" بطولة دنيا سمير غانم، أحداثًا عديدة، حيث يعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان الكريم.

وبدأت أحداث الحلقة بمفاجأه صادمة لفاطيما الساعاتي والتي تقوم بدورها الفنانة دنيا سمير غانم، حيث كانت اختها عائشة في اسوان لقضاء رحلة جامعية، وهو ما جعلها في مأزق وورطة ما بين أن يتم كشفها أمام زملائها في الجامعة أنها ليست فاطيما الساعاتي وبين طليقها وأبنائها واكتشافهم بانتحالها شخصية ابنه شقيقتها.

تدور أحداث مسلسل "عايشة الدور" في إطار درامي اجتماعي مشوق، حيث يناقش قضايا حياتية تلامس واقع المرأة بشكل عام، وواقع الأمهات المطلقات بشكل خاص.