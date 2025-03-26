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الأربعاء 26 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء 26 مارس 2025

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه مسجلا بذلك 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري 
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري و 50.49 جنيها للشراء و 50.59 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الاول،ابوظبي التجاري،المصرف العربي الدولي ، البركة".
وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو50.5 جنيها للشراء و. 50.6 جنيها للبيع في بنوك " ميد، مصر، الاهلي المصري، فيصل الاسلامي، الكويت الوطني، قطر الوطني الاهلي QNB،سايب، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد ، كريدي اجريكول  ".
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.51 جنيها للشراء و 50.61 جنيها للبيع في بنكي نكست وقناة السويس،و 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، HSBC'.
سجل اعلي سعر دولار نحو 50.58جنيها للشراء و 50.68 جنيها للبيع في بنك التنمية 

سعر الدولار سعر الدولار في البنوك الدولارمقابل الجنيه الدولار في البنك المركزي