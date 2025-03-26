ارتياح في الشارع السوداني واحتفالات بعد إعلان سيطرة الجيش على "الخرطوم"

الأربعاء 26/مارس/2025 - 08:01 م

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل اليوم الأربعاء، بانهيار الدعم السريع في كامل العاصمة السودانية الخرطوم.

وأكد أن هناك ارتياح كبير في الشارع السوداني، بعد إعلان الجيش السيطرة على العاصمة، مشيرًا إلى أن هناك مسيرات خرجت في الخرطوم، في احتفالات وفرحًا بانتصارات الجيش.

ولفت مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه ليس هناك أي وجود للدعم السريع في العاصمة السودانية، كما أنه فر من أغلب مناطق «أم درمان».

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قال من داخل القصر الجمهوري، إن الأمر انتهى والخرطوم تحررت من الدعم السريع.

وحط «البرهان»، بطائرته الخاصة داخل مطار الخرطوم، لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع.

وأعلن «البرهان»، استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة الخرطوم بالكامل وأكد الجيش السوداني سيطرته على معسكر طيبة، آخر قواعد قوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم. وفي وقت سابق، أكد قائد عمليات الخرطوم أن قوات الجيش تتقدم في شرق الخرطوم، مضيفًا أنها تمكنت من عبور جسر المنشية وتمشيط المنطقة الشرقية للجسر بالكامل.

وأشار الجيش السوداني، إلى أنه كبد ميليشيا الدعم السريع، خسائر كبيرة في المعدات والأرواح، في منطقة الباقير.

كما أعلن الجيش تقدم قواته بسلاح المدرعات في مدينة الخرطوم وأنه سيطر على مقر الدفاع الجوي بالخرطوم.

وتستمر الحرب في السودان منذ قرابة العامين مخلفة عشرات آلاف القتلى، كما تسببت في نزوح أكثر من 12 مليون شخص، بينما يواجه أكثر من 100 ألف شخص خطر المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.