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الأربعاء 26 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الحلقة 11.. هالة تعترف بزواجها من شمس خلال أحداث مسلسل "الغاوي"

مسلسل الغاوى
مسلسل الغاوى
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شهدت الحلقة 11 من مسلسل الغاوي، بطولة النجم أحمد مكى، احداثًا مثيرة، حيث اعترفت هالة (هاجر عفيفى) بزواجها من شمس، وذلك فى حلقة اليوم والذى يعرض على قناة on، بموسم دراما رمضان 2025.


كما عبرت هالة عن غيرتها من فاطمة، حيث وكان الجميع يأكل ، فقامت بالصراخ على فاطمة، وقالت لها أن شمس زوجها،  وجعلت الجميع فى حالة ذهول.


تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.
 

مسلسل الغاوى النجم أحمد مكي بموسم دراما رمضان 2025 شمس العدوى أ