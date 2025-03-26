«البرهان» من داخل القصر الجمهوري: الخرطوم تحررت من الدعم السريع

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان من داخل القصر الجمهوري، اليوم الأربعاء، إن الأمر انتهى والخرطوم تحررت من الدعم السريع، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وحط «البرهان»، بطائرته الخاصة داخل مطار الخرطوم، لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع.

وأعلن استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة الخرطوم بالكامل

وأكد الجيش السوداني سيطرته على معسكر طيبة، آخر قواعد قوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم.

وفي وقت سابق، قال قائد عمليات الخرطوم أن قوات الجيش تتقدم في شرق الخرطوم، مضيفًا أنها تمكنت من عبور جسر المنشية وتمشيط المنطقة الشرقية للجسر بالكامل.

وأشار الجيش السوداني، إلى أنه كبد ميليشيا الدعم السريع، خسائر كبيرة في المعدات والأرواح، في منطقة الباقير.

كما أعلن تقدم قواته بسلاح المدرعات في مدينة الخرطوم وأنه سيطر على مقر الدفاع الجوي بالخرطوم.

وتستمر الحرب في السودان منذ قرابة العامين مخلفة عشرات آلاف القتلى، كما تسببت في نزوح أكثر من 12 مليون شخص، بينما يواجه أكثر من 100 ألف شخص خطر المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.