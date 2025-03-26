عبد الوهاب الدكالي يعود لجمهوره في حفل جديد

يعود عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي إلى خشبة المسرح بعد غياب طويل، ليُعيد وصل جمهوره بعالمه الفني الذي يحمل عبق الأصالة.

يقام الحفل في العاصمة المغربية الرباط يوم 11 من أبريل المقبل، على مسرح محمد الخامس ليقدم أجمل ألحانه للجمهور.

وفي ليلة موسيقية استثنائية، سيؤدي الفنان روائعه الخالدة، مثل "ما أنا إلا بشر" و"مرسول الحب"، بحلة جديدة بمرافقة أوركسترا تضم الآلات التقليدية والحديثة، مع تصميم احترافي للإضاءة والمؤثرات البصرية، ليقدّم للجمهور تجربة فنية شاملة.

ويحظى الحفل بدعم وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ليكون انعكاسًا لجهود مشتركة تهدف إلى الاحتفاء بالإرث الموسيقي المغربي.

لقد ظل الجمهور المغربي متعطشًا لرؤية الموسيقار عبد الوهاب الدكالي يعود إلى خشبة المسرح ليعيد إحياء روائعه الخالدة التي شكلت جزءًا من هوية الموسيقى المغربية.

هذا الحدث يُجسّد احتفاء بالتراث الموسيقي المغربي، ويمنح الفرصة لعشاقه للتواصل مع إرثه الفني في ليلة تاريخية تنبض بالإبداع والشجن.