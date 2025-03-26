رامز جلال ساخرًا من اللاعب محمد طاهر: « دا مش لعيب كورة.. ده محاسب في بنك»

وقع محمد طاهر، لاعب النادى الأهلى، ضحية رامز جلال فى برنامج المقالب الشهير "رامز إيلون مصر"، حيث شهدت حلقة اليوم كوميديا وإثارة ملحوظة، والتى تبث بعد أذان المغرب مباشرة.

قدم رامز جلال لاعب الأهلي محمد طاهر بسخرية قائلاً: «معانا النهارده لاعب بحالة خاصة لعب في الأهلي بظروف، ولما بيجيب جونين بيقعد عليهم شوية ماتشات واشتهر بسبب رقصه على أغنية سطلانه».

وأضاف: «داه مش لعيب كورة، ده محاسب في بنك، إيه البلوفر ده؟ نسيته في البطانية! إيه الجزمة دي؟ لو خدت بيها شلوط هموت!».

من جانبه رد الكابتن محمد نور نجم المنتخب السعودي قائلاً: «مالكم بزيزو هو هنا في الزمالك مافيش نجوم، وكلكم في الأهلي نجوم»، وهو تعليق فكاهي أضاف لمسة كوميدية على الجو العام للبرنامج.

يدور برنامج "رامز ايلون مصر" حول استضافة ضيف في برنامج خاص باكتشاف المواهب، وأنه سيشارك كأحد أعضاء لجنة التحكيم، ويشاركه في اللجنة كل من الفنان رامز جلال، والمطربة نوال الزغبي، ونجم الكرة السابق محمد نور.