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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بينهم سيدات وأطفال.. إصابة 22 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 22 عاملا وعاملة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري الروس بمحافظه الفيوم، وتم المصابين الي المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من غرفه عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم،تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 22 عامل وعامله كانوا في طريق العودة من عملهم بإحدى المصانع. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق. 

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