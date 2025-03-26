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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مجدي الهواري: محمد صلاح "مزاجنجي" وعامل الحالة النفسية مؤثر جدا عليه

المخرج مجدي الهواري
المخرج مجدي الهواري
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نفى المخرج مجدي الهواري تصريح منسوب له بأنه اعترض على مطالب محمد صلاح بأجر ضخم في ليفربول، قائلا: "هذا الكلام غير صحيح، وكتبت بوست بعد ماتش نيوكاسل وأنا راجل كروي وبحب الكرة وكتبت أنه درس قاسي جدا أنهم خرجوا من البطولة أمام نيو كاسل 2-1 بسبب إن ليفربول مش محققين مطالب صلاح".

 

وأوضح  الهواري، خلال لقاءه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أن محمد صلاح برج الجوزاء وعامل الحالة النفسية مؤثر جدا عليه، مضيفا: "محمد صلاح مزاجنجي ولو أنت مش مظبطه نفسيا قبل اللعب بيظهر على تعبيرات وشه وأنا مخرج وعارف وهو مضايق".

 

واختتم : "محمد صلاح ليس في حالته وحاطط في دماغه مستقبله مع ليفربول وأرقامه وليفربول طبعا منظومة كبيرة وهما أكيد فاهمين أن مزاج النجم مهم قبل لعب الماتش ومتعرضوش لهذا النوع من الإصابات عشان ميتعرضش لإصابة ليست في صالحكم".

مجدي الهوارى محمد صلاح مزاجنجي وعامل الحالة النفسية مؤثر جدا