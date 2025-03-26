مدفعتش الإيجار.. ضبط طبيب سحل سيدة مسنة في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بالشرقية وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة مسنة بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (مالك العقار محل سكنها) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بسبب خلافات حول القيمة الإيجارية لشقتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.