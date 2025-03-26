رنا سماحة تحصل على حكم نهائي في قضية نفقة طفلها

صدر اليوم الأربعاء، حكم نهائي لصالح الفنانة رنا سماحة، بنفقة لطفلها من زوجها السابق الملحن سامر أبو طالب والذي كان قد امتنع عن الإنفاق على ابنه، وبعد محاولات عدة من زوجها السابق لتخفيض نفقة الطفل بالاستئناف، لكن اليوم كان الحكم النهائي بتثبيت نفقة الطفل التي قررتها المحكمة من قبل.



وعلقت رنا سماحة على حكم اليوم بمنشور على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلة :" الحمد لله دائما وأبدا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".



من جهة أخرى، تتعاون رنا سماحة مع الملحن محمد مصطفى، في أغنية جديدة تحمل اسم" الهونولولو"، من كلمات إسلام الجرينى، وتوزيع مصطفى غانم، وميكس وماستر إسلام غلاب، ومن المقرر أن يتم طرحها في موسم الصيف، بعد انتهاء تصويرها على طريقة فيديو كليب، من إخراج فادى حداد.

كانت آخر أعمال رنا سماحة أغنية طرحت فى شهر رمضان الجاري، بعنوان "البركة" وجاءت على طريقة الفيديو كليب، عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر محمد نبيل، وألحان كريم نيازي، وتوزيع الموسيقى حمادة عصمت.