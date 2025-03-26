احتفال أبطال "وتقابل حبيب" بانتهاء التصوير.. صور

احتفل نجوم مسلسل "وتقابل حبيب" بانتهاء التصوير بعد أن أعلن المخرج محمد الخبيري انتهاء تصوير المشاهد تمامًا.

وتواجد في الاحتفال كلا من ياسمين عبد العزيز، نيكول سابا، كريم فهمي و انوشكا وخالد سليم وصلاح عبد الله مع الكاتب عمرو محمود ياسين والمخرج الخبيري.



وحرص نجوم العمل على المشاركة في الاحتفال بنجاح الشخصيات مع تصوير آخر مشاهد العمل.



مسلسل “وتقابل حبيب” بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة "سينرجي".