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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

احتفال أبطال "وتقابل حبيب" بانتهاء التصوير.. صور

فريق عمل مسلسل وتقابل
فريق عمل مسلسل "وتقابل حبيب"
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احتفل نجوم مسلسل "وتقابل حبيب" بانتهاء التصوير بعد أن أعلن المخرج محمد الخبيري انتهاء تصوير المشاهد تمامًا.

وتواجد في الاحتفال كلا من ياسمين عبد العزيز، نيكول سابا، كريم فهمي و انوشكا وخالد سليم وصلاح عبد الله مع الكاتب عمرو محمود ياسين والمخرج الخبيري.


وحرص نجوم العمل على المشاركة في الاحتفال بنجاح الشخصيات مع تصوير آخر مشاهد العمل.


مسلسل “وتقابل حبيب” بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة "سينرجي".

صور احتفال أبطال وتقابل حبيب بانتهاء