رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يتحسن والتضخم تحت السيطرة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة للشعب المصري بشأن وضع الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن كافة المؤشرات تؤكد تحسنه بشكل واضح، كما أن معدل التضخم تحت السيطرة وانخفض بشكل كبير.



أوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن جميع مؤشرات الاقتصاد تؤكد أنه يسير في الاتجاه الصحيح، معربًا عن أمله في أن تنتهي التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى أن تحييد هذه التحديات سيمكن مصر من تحقيق طفرة اقتصادية هائلة.

وشدد على أن جميع القطاعات الاقتصادية سجلت نموًا إيجابيًا، باستثناء قطاع قناة السويس والأنشطة الاستخراجية والبترولية، والتي شهدت تراجعًا مؤقتًا، مشيرًا إلى أن هناك خطة متكاملة لإعادة هذا القطاع إلى النمو الإيجابي.

ونوه بأن تحسن هذه القطاعات سيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو قد تصل إلى 6% أو أكثر، مما يعكس تفاؤل الحكومة بمستقبل الاقتصاد المصري.