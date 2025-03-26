مدبولي: حديث الرئيس السيسي خلال احتفالية ليلة القدر يحمل كل التقدير والاحترام للمصريين

قال د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن احتفالية ذكرى ليلة القدر هي ذكرى عطرة، حيث أن مداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وحديثه خلال الاحتفالية تحمل كل التقدير والعرفان والاحترام للشعب المصري والتفافه حول قيادته السياسية والدولة وإداركه ووعيه الكبير جدًا بالتحديات التي تحيط بالدولة المصرية، داعين الله أن يحفظنا ويجنب مصر أي نوع من الشر أو التحديات خلال الفترة القادمة.

وأضاف مدبولي، اليوم، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة “إكسترا نيوز”، أن الأوضاع الإقليمية لا زال تفرض نفسها باستمرار العدوان على غزة، ومصر ما زالت تبذل كل الجهد للعودة مرة أخرى لوقف إطلاق النار تمهيدًا لعودة المسار التفاوضي والعمل على تنفيذ خطة إعادة إعمار التي تبنتها الجامعة العربية والعالم، ونأمل أن يتم وقف إطلاق النار خلال الفترة القادمة.

وأوضح، أنه كان هناك لقاء خلال هذا الأسبوع على هامش هذا الموضوع مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وتناقشنا في التحديات الموجودة والخطط وتم التوافق على خطوات تنفيذية لخطة إعادة الإعمار بمجرد عودة وقف إطلاق النار.