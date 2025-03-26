مدبولي: مصر تواصل جهودها لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الأوضاع الإقليمية لا تزال تفرض نفسها خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مشددًا على أن الدولة المصرية تواصل جهودها المكثفة لإعادة وقف إطلاق النار، تمهيدًا لاستئناف المسار التفاوضي والعمل على تنفيذ خطة إعادة الإعمار، التي تبنّتها جامعة الدول العربية وتحظى بدعم دولي واسع.

أشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن كافة الجهود تُبذل حاليًا لمحاولة إعادة وقف إطلاق النار في غزة:«نأمل أن يتم وقف إطلاق النار في غزة خلال الفترة القليلة المقبل».

وأوضح أنه التقى نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، حيث تم مناقشة كافة التحديات التي تواجه القطاع، والتوافق على خطوات تنفيذية لخطة إعادة الإعمار، التي سيتم تنفيذها فور التوصل إلى وقف إطلاق النار.