مدبولي: الرئيس السيسي يُقدر دور المرأة المصرية في المجتمع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دائمًا على تقدير الدور العظيم الذي تلعبه المرأة المصرية في مختلف مجالات الحياة، سواء على المستوى السياسي أو في تعزيز الوعي المجتمعي، إضافة إلى دورها في تعبئة الأسرة خلف الدولة المصرية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن اللقاء تم بحضور رموز نسائية بارزة ووزيرات بالحكومة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاء شهد مداخلات عديدة تُبرز الدور المهم للمرأة المصرية في المجتمع، كما تم استعراض البرامج والمبادرات التي دشّنتها الدولة لدعم المرأة في مختلف المجالات.