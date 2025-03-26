طريقة إعداد البيتي فور لعيد الفطر

من عادات وطقوس المصريين اعداد وتجهيز البيتي فور في نهاية شهر رمضان، وتفضل الكثير من ربات البيوت عمل البيتي فور في البيت احتفالا بعيد الفطر المبارك بدلا من الشراء من المحلات ، بالإضافة إلى التجمعات العائلية وسط الأهل والجيران
البيتي فور في الأصل من أطباق الحلويات الفرنسية ، وعادة ما يؤكل البيتي فور مع وجبات الفطار أو الوجبات الخفيفة ويقدم مع الشاي.
المقادير
2 كوب دقيق
1/2 كوب سمنة نباتية أو زبدة
1/2 كوب سكر
1/4 كوب حليب بودرة
1 بيضة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
قطع صغيرة من اللوز أو الفستق للتزيين
الخطوات
تجهيز وعاء كبير، ووضع السمنة أو الزبدة مع السكر وخلطهم حتى يصبح الخليط ناعم ومتجانس .
- اضافة البيض وخفقه ودمجه تماما مع الخليط.
- أضيفي الحليب البودرة وفانيليا واخلطيها جيدا معا .
- أضيفي الدقيق والبيكنج بودر واستمري في الخلط حتى تحصلي على عجينة لينة .
- شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية خبز مبطنة بورق الزبدة .
- وضع المكسرات مثل اللوز أو الفستق في وسط كل كرة أو فرمسية وشكولاته كزينة من الخارج وحسب الرغبة .
- قومي بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية ، وضع البيتي فور لمدة حوالي 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيا فاتحا .
- اتركي البيتي فور ليبرد قليلا قبل التقديم