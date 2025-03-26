طريقة إعداد البيتي فور لعيد الفطر

الأربعاء 26/مارس/2025 - 06:16 م

من عادات وطقوس المصريين اعداد وتجهيز البيتي فور في نهاية شهر رمضان، وتفضل الكثير من ربات البيوت عمل البيتي فور في البيت احتفالا بعيد الفطر المبارك بدلا من الشراء من المحلات ، بالإضافة إلى التجمعات العائلية وسط الأهل والجيران

البيتي فور في الأصل من أطباق الحلويات الفرنسية ، وعادة ما يؤكل البيتي فور مع وجبات الفطار أو الوجبات الخفيفة ويقدم مع الشاي.

المقادير

2 كوب دقيق

1/2 كوب سمنة نباتية أو زبدة

1/2 كوب سكر

1/4 كوب حليب بودرة

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

قطع صغيرة من اللوز أو الفستق للتزيين

الخطوات

تجهيز وعاء كبير، ووضع السمنة أو الزبدة مع السكر وخلطهم حتى يصبح الخليط ناعم ومتجانس .

- اضافة البيض وخفقه ودمجه تماما مع الخليط.

- أضيفي الحليب البودرة وفانيليا واخلطيها جيدا معا .

- أضيفي الدقيق والبيكنج بودر واستمري في الخلط حتى تحصلي على عجينة لينة .

- شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية خبز مبطنة بورق الزبدة .

- وضع المكسرات مثل اللوز أو الفستق في وسط كل كرة أو فرمسية وشكولاته كزينة من الخارج وحسب الرغبة .

- قومي بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية ، وضع البيتي فور لمدة حوالي 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيا فاتحا .

- اتركي البيتي فور ليبرد قليلا قبل التقديم