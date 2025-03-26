ads
الأربعاء 26 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

طريقة إعداد البيتي فور لعيد الفطر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

من عادات وطقوس المصريين اعداد وتجهيز البيتي فور في نهاية شهر رمضان، وتفضل الكثير من ربات البيوت عمل البيتي فور في البيت احتفالا بعيد الفطر المبارك بدلا من الشراء من المحلات ، بالإضافة إلى التجمعات العائلية وسط الأهل والجيران 

 البيتي فور في الأصل من أطباق الحلويات الفرنسية ، وعادة ما يؤكل البيتي فور مع وجبات الفطار أو الوجبات الخفيفة ويقدم مع الشاي.

المقادير
 2 كوب دقيق
1/2 كوب سمنة نباتية أو زبدة
1/2 كوب سكر
1/4 كوب حليب بودرة
1 بيضة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
قطع صغيرة من اللوز أو الفستق للتزيين 

الخطوات
تجهيز وعاء كبير، ووضع السمنة أو الزبدة مع السكر وخلطهم حتى يصبح الخليط ناعم ومتجانس .
- اضافة البيض وخفقه ودمجه تماما مع الخليط.
- أضيفي الحليب البودرة وفانيليا واخلطيها جيدا معا .
- أضيفي الدقيق والبيكنج بودر واستمري في الخلط حتى تحصلي على عجينة لينة .
- شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية خبز مبطنة بورق الزبدة .
-  وضع المكسرات مثل اللوز أو الفستق في وسط كل كرة أو فرمسية وشكولاته كزينة من الخارج وحسب الرغبة .
- قومي بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية ، وضع البيتي فور لمدة حوالي 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيا فاتحا .
- اتركي البيتي فور ليبرد قليلا قبل التقديم 

طقوس المصريين عيد الفطر المبارك نهاية شهر رمضان أطباق الحلويات البيتى فور الحلويات الفرنسية المكسرات ربات البيوت الفستق عيد الفطر