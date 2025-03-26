إصابة 5 سيدات باختناق داخل حمام مغربي بالدقهلية

شهدت مدينة ميت غمر فى محافظة الدقهلية إصابة 5 سيدات بحالات اختناق داخل حمام مغربي يقع أسفل كوبري زفتى نتيجة استنشاق البخار الكثيف داخل الحمام، وجرى نقلهم لمستشفى ميت غمر لتلقى العلاج اللازم.

وكان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حالات اختناق داخل حمام مغربى بمدينة ميت غمر أسفل كوبرى زفتى ووجود مصابين.



وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة 5 سيدات بإختناق نتيجة استنشاقهم البخار وهم ماجدة. م. إ 25 عاما من دنديط، وإيمان. ص. م. ع 25 عاما من ميت غمر، وألاء. ص. س 25 عاما من زفتى بالغربية، وإيمان. أ. ع. ع 35 عاما من دقادوس ميت غمر، وسماح. م. ح. ع 44 عاما من ميت غمر.



فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.