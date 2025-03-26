وفد التنسيقية يشارك في احتفالية إنجازات مبادرة وزارة الشباب والرياضة "توظيف مصر"

شارك وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع وزارة الشباب والرياضة في الاحتفالية السنوية لإنجازات مبادرة "توظيف مصر"، بحضور الدكتور خالد مسعود، رئيس قطاع الشباب، نيابةً عن وزير الشباب والرياضة، ومنال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركين في المبادرة إلى جانب عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص.

وهنأت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير الشباب والرياضة نيابة عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وكذلك فريق عمل الوزارة القائم على مخرجات مبادرة توظيف مصر، مشيدة باستراتيجية وزير الشباب بتطبيق المثلث المثالي للتنمية في قطاع الشباب بتضافر الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

كما أشادت بمخرجات المبادرة التي تم عرضها، المتمثلة في تقديم 45 ألف فرصة عمل للشباب موزعة قطاعياً وجغرافياً وعمرياً بين فئات الشباب، ورحبت بخطة الوزارة لتنفيذ ملتقيات توظيف بمشاركة نواب وأعضاء التنسيقية بكافة المحافظات.

وأشارت إلى أنها كانت شاهدة على تحقيق فريق الوزارة تحدي كبير وتحويل مستهدف لواقع، وهو مبادرة "طور وغير" لتدريب وتأهيل 5 ملايين شاب وفتاة على مدار 5 سنوات، وهى الفترة من 2020 حتى 2025 وهو ما تحقق بالفعل.

وأكد وزير الشباب والرياضة، في كلمته خلال الاحتفالية، التي ألقاها نيابة عنه رئيس قطاع الشباب، أن المبادرة أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لمواجهة البطالة، من خلال نهج شامل يُعزز قدرات الشباب، وينمي مهاراتهم، ويفتح لهم آفاقًا جديدة في سوق العمل.وأن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة داعمة للشباب تتيح لهم الحصول على فرص عمل لائقة، وتساعدهم على بناء مستقبلهم، بما يسهم في دفع عجلة التنمية.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من: النائبة غادة علي، النائبة مرثا محروس، أعضاء مجلس النواب، ومصطفى أبو زيد ومها سليمان، أعضاء التنسيقية.

