وفاة مدير مدرسة أثناء اليوم الدراسي إثر أزمة قلبية

تلقت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالقاهرة الجديدة، يفيد بوفاة محمد أحمد ميزار، مدير مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي بالقاهرة الجديدة، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء اليوم الدراسي.

تم نقله إلى مستشفى القاهرة الجديدة في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة.

على إثر ذلك، كلف نقيب المعلمين، خلف الزناتي، كرم عبد اللاه، رئيس فرعية المعلمين بالقاهرة الجديدة، بالتواجد مع أسرة الفقيد لتقديم الدعم والمساندة في هذا المصاب الأليم، وكذلك سرعة صرف مستحقاته المالية وتسليمها لأسرته.

وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده برحمته ويمنح أهله وذويه الصبر والسلوان.