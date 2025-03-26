وزير الدفاع الإسرائيلي: الخطط جاهزة لتوسيع العملية العسكرية في غزة

أكد وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الخطط العسكرية لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة جاهزة للتنفيذ.



وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد لتوسيع نطاق عملياته بشكل كبير، مع التركيز على تدمير البنية التحتية لحركة حماس.

وأشار الوزير إلى أن سكان غزة سيفقدون منازلهم بسبب العمليات العسكرية المستمرة، زاعما أن حركة حماس هي المسؤولة عن هذا الدمار.

وأوضح أن سيتم ضم أراضٍ إضافية إلى مناطق الدفاع الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قال إنه وافق على خطة لمواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة، وإن القرار اتخذ بعد اجتماع مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين.