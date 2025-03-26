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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: التنسيق مع وزير البترول لتوصيل الغاز وتشغيل مصنع السكر

محافظ أسوان: التنسيق
محافظ أسوان: التنسيق مع وزير البترول لتوصيل الغاز
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أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشرى سارة لأهالي مركز ومدينة كوم أمبو، موضحاً أنه جارى التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوى للإنتهاء من الإجراءات التنسيقية الخاصة بإستكمال مسافة 22 كم الخاصة بمسار توصيل الغاز الطبيعى من الجانب الغربى للنيل إلى الجانب الشرقى.

محافظ أسوان: التنسيق مع وزير البترول لتوصيل الغاز وتشغيل مصنع السكر بالغاز

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توفير خدمة الغاز الطبيعى لأكثر من 200 ألف نسمة

وأكد محافظ أسوان على أن ذلك سيساهم فى توفير خدمة الغاز الطبيعى لأكثر من 200 ألف نسمة من أهالى مركز ومدينة كوم أمبو ، وأيضاً لتشغيل مصنع السكر بالغاز الطبيعى بدلاً من الباجاس وذلك للقضاء على الهفت والأدخنة الضارة ضمن خطة الإصحاح البيئي، وهو ما تم موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة عليه في جلسته الأخيرة، على أن تقوم بتنفيذ ذلك شركة غاز مصر بالمشاركة مع الجهات المعنية.

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