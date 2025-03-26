ارتفاع عدد قتلي حرائق الغابات في كوريا الجنوبية إلى 24 قتيلا

ارتفع إجمالي عدد القتلى إثر حرائق غابات نشبت جنوب شرق كوريا الجنوبية إلى 24 قتيلا، كما لقى طيار هليكوبتر تستخدم في جهود الإطفاء حتفه بعد تحطم طائرته، اليوم الأربعاء، وفقا لـ"رويترز".

وتكافح البلاد حرائق غابات وصفت بأنها الأسوأ منذ عقود، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلنت الحكومة الكورية أن حرائق الغابات انتشرت بسرعة ودفعت ما يزيد عن 27 ألفا من السكان الى الفرار من منازلهم، وأتت الحرائق، التي أججتها الرياح العاتية والطقس الجاف، على أحياء بأكملها وأجبرت المدارس علي الإغلاق ونقلت السلطات المئات من نزلاء السجون.