رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية يهني السيسي بعيد الفطر المبارك

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وقال المطران شيحان في بيان نشره المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة: "باسم ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، مطرانها، كهنتها، ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر، نرسل تهنئتنا القلبية لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله ان يكلل مسيرتكم بكل النجاح، والخير، لنهضة وطننا مصر، وشعبها العظيم. حفظها الله وحفظكم.

كما ارسل برقيات تهنئة بالعيد لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والفريق اول عبد المجيد صقر وزير الدفاع واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر و الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة